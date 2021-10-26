Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началась консервация фонтанов на зиму. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан у Казанского собора

«Предстоит «законсервировать» 13 муниципальных сооружений. Это традиционные для октября работы. Ими занимается специализированная организация», — пояснил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Все городские фонтаны планируется подготовить к зиме до конца октября.