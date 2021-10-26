Джакарта, 26 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под председательством Брунея, сообщает Kompas.

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На саммите присутствовали руководители 9 государств и генеральный секретарь АСЕАН.

В ходе саммита было подготовлено не менее 5 документов. Во-первых, Бандар-Сери-Бегаванская декларация о стратегической инициативе по реагированию АСЕАН на чрезвычайные ситуации и бедствия. Затем была принята Декларация лидеров АСЕАН по поддержке многосторонности. Затем стороны приняли документы по видению сообщества АСЕАН до 2025 года и Дорожную карту.

Саммит АСЕАН продлится до 28 октября 2021 года. Президент Индонезии также примет участие в трех других встречах, а именно в саммите АСЕАН-Южная Корея, саммите АСЕАН-Китай и саммите АСЕАН-США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что государство хочет, чтобы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стала локомотивом региональной стабильности и процветания.