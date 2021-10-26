Москва, 26 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Авторитет России в мире растет. Об этом 26 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Естественно авторитет у России. Чем более непреклонную позицию мы будем занимать, тем больше они будут нам названивать, просить приехать на их саммиты, встретиться», — сказал Коротченко.

Однако Россия должна уважать себя и не бежать, как только Запад поманит ее пальцем.

«Россия сегодня в силе, и мы не должны разменивать свой авторитет и достоинство на какие-то дешевые поползновения, провокации. Сегодня Россия один из мировых центров, где вершится история. И нам надо эту позицию сохранить», — отметил военный эксперт.