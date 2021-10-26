Кишинёв, 26 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Делегация от оппозиционной Партии социалистов Молдавии посетила Москву, чтобы договориться о скиде на газ для республики. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ПСРМ.

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Сообщается, что делегаты встретились со спецпредставителем президента РФ Дмитрием Козаком. Представители партии сослались на «неопытность» нового молдавского правительства и призвали предоставить Молдавии выгодные условия поставки газа, иначе население страны пострадает из-за энергетического кризиса.

«Дмитрий Козак подчеркнул, что российская сторона «не видит других аргументов для официальной молдавской стороны, кроме того, что природный газ может быть предложен только по рыночным ценам», — сообщили в ПСРМ об итогах переговоров.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись. Сообщается, что российская сторона предлагает 25% скидку от рыночной цены, если Молдавия примет график погашения накопившейся задолженности за газ.