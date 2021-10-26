Уфа, 26 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. 380 дел по фактам совершения преступлений в отношении несовершеннолетних было возбуждено в первом полугодии 2021 года в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что при этом в суд было направлено 233 таких дела. Отмечается, что в некоторых случаях следователи проводили процессуальные проверки в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сообщается, что за девять месяцев 2021 года было возбуждено 610 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Это на 61,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечается, что в том числе на 45,1% увеличилось и число возбужденных уголовных дел о коммерческом подкупе и взяточничестве (266 дел). С учетом этого, на 44,6% уменьшилось число возбужденных уголовных дел по мелким взяткам.

«Что свидетельствует о выявлении и расследовании в отчетном периоде более серьезных фактов коррупционных проявлений. Ущерб, причиненный государству действиями обвиняемых только по оконченным делам, составил свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, следователям удалось возместить свыше 30 млн рублей причиненного ущерба, а также наложить арест на имущество коррупционеров на общую сумму более 238 млн рублей.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года следователи возбудили 37 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты, при этом окончено производством 26 уголовных дел.

«Принятыми следствием мерами на досудебной стадии удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму более 96 млн. рублей, что составило 72,3% от общей задолженности, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 286 млн. рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в производстве находилось 28 уголовных дел в сфере расследования налоговых преступлений, в том числе материалы 13 дел направлены в суд.

«В ходе следствия и процессуальных проверок в бюджет государства возвращено более 54 миллионов рублей, что составило более 85% от суммы причиненного ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что по результатам девяти месяцев текущего года в Башкирии раскрываемость убийств составила 99,4%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера — 100%.

Отмечается, что за девять месяцев 2021 года следователи Башкирии рассмотрели около трех тысяч сообщений о преступлениях, осуществили свыше трех тысяч выездов на места происшествий, возбудили порядка 2,7 тысяч уголовных дел, в производстве у следователей находилось свыше четырех тысяч дел, окончено расследованием более двух тысяч дел.