Львов, Украина, 26 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Демонтаж металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины, является не только нарушением международных обязательств Украины, но и осквернением памятного места. Об этом заявили в генеральном консульстве РФ во Львове.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Рассматриваем данные действия не только как нарушение международных обязательства и внутреннего законодательства Украины, но и как осквернение мемориала-захоронения «Марсово поле», воздвигнутого в память о подвиге советских солдат, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время во Львове ведутся работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле».

Демонтаж проводится по решению львовского исполкома. При этом памятник установили на мемориале в 70-х годах прошлого века, а теперь местные власти собираются передать его музею «Территория террора».