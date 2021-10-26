Приштина, Сербия, 26 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Специальный суд по преступлениям «Освободительной армии Косово», который заседает в Гааге, потребовал от полиции сепаратистского Косово предоставить до 26 ноября необходимые гарантии в случае временного освобождения из-под стражи обвиняемых Насима Харадиная и Хисина Гуцати. Об этом сообщили косовские СМИ 25 октября.

Форма Армии освобождения Косово

«Судебная палата потребовала от косовской полиции доставить до 26 ноября 2021 года запрашиваемую информацию, касающуюся ее полномочий и возможностей в случае временного освобождения из-под стражи Хисина Гуцати и Насима Харадиная», — цитирупт портал «Косово онлайн» сообщение, опубликованное на сайте Судебной палаты специального суда.

Напомним, что ранее защита бывшего главы «Организации военных ветеранов АОК» Хисина Гуцати потребовала освободить ее подопечного и обеспечить ему возможность защищаться на свободе. Гуцати вместе с Насимом Харадинаем был обвинен в запугивании свидетелей и нарушении секретности судебного процесса. Специальный суд в Гааге потребовал от полиции сепаратистского Косово гарантий на случай, если один или оба обвиняемых будут переведены под домашний арест.