Севастополь, , 14:03 — REGNUM В нерабочие дни на дорогах Севастополя появятся специальные контрольные пункты. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

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«Пункты контроля ещё не появились, но появятся — в первый нерабочий день, 30 октября. Вчера такое решение было принято», — заявил Развожаев.

Он отметил, что на контрольных пунктах будет проводиться термометрия и будут проверяться документы.

«Мы работали уже в прошлом году по такой схеме, когда только начинался пик пандемии. Такое решение тоже принимали о контроле въезда в город», — указал он.

«Понятно, что автомобильные трассы основные, три направления у нас, по которым выезд в город осуществляется, естественно, железнодорожный вокзал, естественно, автовокзал. Все точки входа», — подчеркнул губернатор.

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