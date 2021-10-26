Москва, 26 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить доклад о возможном возобновлении импорта кормов из Европейского союза, сообщает 26 октября сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Поручение дано по итогам 35-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое состоялось 18 октября. Оно связано с продолжением переговоров с Евросоюзом по данной тематике.

Доклад должен быть представлен в правительство до 1 апреля 2022 года, ответственным по данному вопросу назначен Россельхознадзор.