Лондон, 26 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен чаще контактировать с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом источник в британском правительстве сообщил 26 октября изданию The Times.

Kremlin.ru Владимир Путин и Борис Джонсон

Собеседник газеты прокомментировал телефонный разговор Путина и Джонсона, который состоялся 25 октября. Лидеры, как сообщало ИА REGNUM, обсудили ситуацию в Афганистане, климатические вопросы и двусторонние отношения Москвы и Лондона.

По словам источника, речь идёт о проведении прагматичной и разумной дипломатии в тех вопросах, где интересы Москвы и Лондона совпадают. Это, к примеру, изменение климата и иранская ядерная сделка.

Джонсон намерен «сделать более регулярными» контакты с Путиным, уточнил он. В то же время обозреватель газеты отметил, что заявление Джонсона по итогам телефонной беседы может намекать на перспективу потепления в отношениях Британии и РФ.

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