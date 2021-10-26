Ульяновск, , 14:01 — REGNUM В Ульяновской области на заседании регионального правительства поддержали предлагаемые корректировки в бюджете 2021 года. Поступления будут увеличены на 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

В новой редакции доходная часть регионального бюджета в 2021 году увеличивается на 1,628 млрд рублей и достигнет 77,4 млрд рублей. Расходы предлагается утвердить на уровне 85,3 млрд рублей, дефицит — в сумме 7,9 млрд рублей.

Безвозмездные поступления спроектированы с ростом на 1,1 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы — почти на 520 млн рублей.

Исполняющая обязанности министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова отметила, что дополнительные средства будут направлены на выплату зарплаты с начислениями (690 млн рублей), на обеспечение мер социальной поддержки (286 млн рублей), ещё 200 млн рублей будут распределены между муниципальными образованиями.

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Что касается отраслей, на развитие образования дополнительно вложат 395,7 млн рублей, на решение вопросов социальной политики — 322,4 млн рублей, в здравоохранение — 126,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработан проект бюджета на 2022 год. Планируется, что в следующем году доходы составят 72,9 млрд рублей, расходы — 77,9 млрд рублей, дефицит — 5 млрд рублей.

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