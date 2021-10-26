Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Екатеринбурге начали судить бывшего милиционера Сергея Б., который 30 мая устроил на улице Бородина стрельбу по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

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Дело рассматривает облсуд. По данным следствия, пьяный гражданин вышел с охотничьим карабином «Вепрь-КМ» на балкон и стрелял вначале в воздух, а потом по прохожим. Он ранил сотрудника Росгвардии и девочку, которая находилась с родителями в припаркованном автомобиле.

Также он выстрелил по сотрудникам СОБРа, а перед началом пальбы удерживал мужчину в своей квартире и угрожал ему.

Подсудимому вменяют два эпизода посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений, угрозу убийством, хулиганство с применением оружия, незаконное лишении свободы с применением оружия, и покушение на убийство трёх лиц, в том числе малолетнего. Всего в деле заявлены 19 потерпевших.

Подсудимый признал свою вину частично. Это признание касается только повреждения чужого имущества.