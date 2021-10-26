Москва, 26 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, теряя 0,6%, отступая к $85,40 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Это происходит после того, после того, как днем ранее 25 октября наконец-то был «перебит» максимум 2018 года.

Обновление конечно минимальное, пик 2018 года составлял $86,61 за баррель Brent, а максимальная котировка — $86,63, но цель выполнена и техническая «страховка» от значительного падения нефтяных цен, у рынка исчезла.

Это, конечно, не значит, что развивающийся 26 октября откат в нефти превратится в большое падение. Все-таки на финансовых рынках в целом всё еще преобладают позитивные настроения, американские и российские фондовые индексы обновляют свои исторические максимумы.

Но уже на следующей неделе 2−3 ноября, когда ФРС начнет сворачивать программу покупок облигаций на $120 млрд в месяц, устойчивость рынка нефти, как и оптимистичный настрой инвесторов, могут смениться на противоположный.

26 октября вечером участники торгов продолжат отыгрывать локальные истории. В 23:30 по мск, выйдут данные по недельным запасам нефти Американского института нефти (API), а 27 октября официальные данные представит минэнерго США (EIA).

Прогнозы указывают на рост запасов на 1,65 млн баррелей, если они подтвердятся, это может стать локальным триггером снижения к $84,00−84,50 за баррель Brent к концу текущей недели», — полагает эксперт.

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