Москва, , 14:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в режиме видеоконференции в работе Восточноазиатского саммита, а также саммита Россия — АСЕАН, которые состоятся 27 и 28 октября соответственно. Об этом 26 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Президент готовится к участию в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в заседании четвертого саммита Россия — АСЕАН, которые пройдут, соответственно, 27 и 28 октября, то есть завтра и послезавтра», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что от режима организаторов мероприятия будет зависеть покажут ли речь главы Российского государства по телевидению и отметил, что надеется на то, что это выступление будет показано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают позицию Госсовета Татарии, выступившего против переименования должности президента республики, но считают её лишь одним из мнений.