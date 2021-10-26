Бийск, Алтайский край, , 13:58 — REGNUM В Алтайском крае, который бьёт все рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19, отмечены очень низкие темпы вакцинации от COVID-19. Бийский олеумный завод решил исправить ситуацию хотя бы на своём предприятии: его сотрудникам обещана денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Об этом 26 октября сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Отмечается при этом, что такое решение принято руководством завода, чтобы в конечном итоге не допустить срыва сроков контрактов предприятия. На сегодня прошли вакцинацию около 40% работников завода.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 26 октября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6130 человек, причём за минувшие сутки в сводку вновь внесли очень много погибших — 31.

Читайте также: Алтай бьёт рекорды по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19

Однако вместо необходимых 10 тысяч вакцинированных за сутки, в Алтайском крае за 25 октября первую прививку получили всего 479 человек.

Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили всего 479 человек