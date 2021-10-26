Набережные Челны, Татария, , 14:31 — REGNUM В городе Набережные Челны организован штаб по оказанию материальной помощи всем пострадавшим. Об этом заявил глава Автозаводского района города Винер Харисов.

Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах Nabchelny.ru

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«Мы со всеми на связи, записываем у кого что осталось, 10 человек обратились», — отметил он.

По информации городских властей, от взрыва пострадали шесть квартир. Всего в 15-ти подъездном жилом доме зарегистрировано 980 проживающих, это 224 квартиры.

Оставшиеся без крова жильцы провели ночь в гостинице и были обеспечены горячим питанием. На утро 26 октября данной помощью воспользовались 22 человека.

В администрации Автозаводского района организовали пункт оказания социальной поддержки. Работает телефон горячей линии 8−927−450−35−25 и психолог.

Для поддержки пострадавших от взрыва жителей откроют расчетный счет. Оказать содействие обещают как городские, так и республиканские власти.

Как заявил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, определяется ущерб от происшествия. В течение дня сформируют меры финансовой поддержки всем пострадавшим, как в 11-ом подъезде, так и в соседних. Также предстоит определить возможность проживания в соседних подъездах дома. Только после этого будет принято решение о вероятности обратного заселения в квартиры, добавил Зуев.

В настоящее время в эпицентре случившегося работает следственный комитет с экспертами-криминалистами.

ИА REGNUM напоминает, вечером 25 октября в результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах.

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