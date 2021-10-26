Черкесск, , 13:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен новый министр внутренних дел. Согласно указу президента РФ Владимира Путина на эту должность назначен полковник полиции Олег Мальцев.

Эмблема МВД

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил нового руководителя личному составу МВД по Карачаево-Черкесии. Встретился с новым назначенцем и глава республики Рашид Темрезов.

Он отметил, что руководство Карачаево-Черкесской Республики будет оказывать всестороннюю помощь и поддержку Олегу Мальцеву в решении общих государственных задач по обеспечению правопорядка на территории региона.

О новом назначенце известно, что он уроженец города Красноуральск Свердловской области. До назначения в Карачаево-Черкесию работал заместителем министра внутренних дел по Удмуртской Республике — начальником полиции.