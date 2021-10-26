История вопроса

Торговые отношения одной страны с другими странами. Включает импорт и экспорт товаров. Совокупность внешнеторговых отношений составляет международную торговлю. Международная торговля делится на: торговлю товарами (базовыми и готовыми) и торговлю услугами.