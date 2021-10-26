Москва, 26 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Профильным федеральным министерствам необходимо рассмотреть возможность введения нулевых ставок ввозных пошлин на какао-продукты на постоянной основе, сообщает 26 октября сайт правительства России.

Какао

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам 35-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Мероприятие состоялось 18 октября.

Уточняется, что такая задача поставлена Минсельхозу и Минэкономразвития, поручение необходимо выполнить до 15 декабря 2021 года.