Москва, , 13:56 — REGNUM В сервисе «Карты Google» появилась отметка «Высшей Школы Кидалова Останкино». Информация была опубликована 26 октября на сайте платформы.

Телецентр Останкино (сс)Dzasohovich

При переходе по ссылке на полную версию страницы «Карт Google» пользователи сервиса могут видеть название «Высшая Школа Останкино по отчислению за лайк». В контактах организации указаны фактический адрес и сайт Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино». Отметим, что страница была создана давно, но некоторое время назад в её данные внесли изменения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователь Instagramthealice(Alice Timchenko) пожаловалась, что её и нескольких одногруппников отчислили из Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино» из-за лайка к комментарию. Она отметила, что в этом комментарии не было ничего оскорбительного, а его автор лишь указал на «недочёты в организационных вопросах».