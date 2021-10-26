Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM В Петербурге после периода жестких ограничений, который начнется с 30 октября и продлится до 7 ноября, подорожает стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) для владельцев электронных транспондеров. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ЗСД.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Новые тарифы начинают действовать с 00:00 мск 10 ноября. При этом изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.

«Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной, — уточнили в пресс-службе. — Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с Базовым тарифом».

Пример изменения тарифов Flow+ ЗСД.

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При этом следует отметить, что стоимость проезда по части маршрутов останется неизменной, в частности, изменения не затрагивают один из наиболее популярных маршрутов для 1 класса транспортных средств: Богатырский проспект — набережная Макарова.

«При регулярном использовании ЗСД наиболее выгодным является подключение тарифных опций. Например, при выборе тарифной опции «Легковой 100», пользователю на автомобиле 1 или 2 класса предоставляется скидка на все поездки в размере 100% на 30 календарных дней. Стоимость опции составляет 6 тыс. рублей», — подытожили в пресс-службе.

Отметим, ранее власти Петербурга заявили, что не планируют повышать стоимость проезда на общественном транспорте на время локдауна. Все сообщения распространяемые в ряде СМИ и социальных сетях по этому поводу — фейк.