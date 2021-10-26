Сеул, 26 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин встретился 26 октября с государственным министром в канцелярии премьер-министра Швеции Карин Валленштейн, находящейся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обменялись мнениями по ситуации в области безопасности в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны.

В ходе встречи Валленштейн выразила надежду на расширение культурных, научных и образовательных обменов, а также оборонно-промышленного сотрудничества.

В свою очередь, Пак Чэ Мин высоко оценил вклад Швеции в мир и стабильность на Корейском полуострове, а также выразил надежду на укрепление оборонного сотрудничества.