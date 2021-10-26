Астрахань, , 13:52 — REGNUM В Астрахани 40-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему племяннику, повлекшего его смерть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 8 июля 31-летний житель Трусовского района Астрахани в нетрезвом состоянии пришёл к своему дяде, которого ещё не было дома, для выяснения отношений. У молодого человека часто возникали ссоры с родственниками на фоне распития спиртного.

Когда его дядя вернулся домой, между мужчинами возник конфликт, и дядя избил своего племянника. От полученных повреждений тот скончался спустя несколько часов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.