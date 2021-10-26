26 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Для России наличие экспортных заказов на вооружение обеспечивает выживаемость российского оборонно-промышленного комплекса и его способность поставлять оружие и боевую технику в Вооружённые силы РФ по приемлемым ценам, снижая нагрузку на российский бюджет. И удар по российскому экспорту вооружений является прямым ударом по обороноспособности нашей страны.

Владимир Васильев, , 16:34 — REGNUM Исследовательской службой Конгресса США (Congressional Research Service) 14 октября 2021 года был опубликован доклад «Продажи оружия и оборонная промышленность России».

Пентагон © ИА REGNUM

В докладе утверждается, что «продажа оружия является центральным элементом внешней политики России и тщательно контролируется правительством для достижения экономических и стратегических целей». Кроме этого, «продажи российского оружия являются важным источником твердой валюты, способствуют укреплению оборонных и политических отношений России с другими странами и поддерживают важные отечественные отрасли промышленности».

Американские аналитики отмечают, что Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире после Соединённых Штатов. Она экспортирует оружие в более чем 45 стран, и с 2016 года на её долю приходится около 20% мировых продаж оружия.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 июня 2021 года доложил, что в 2020 году было продано вооружений на сумму 15 млрд долларов, что составляет 102% от плана на тот год. Российская оборонная промышленность, по словам Дмитрия Шугаева, сохранила и объём заказов на уровне более 50 млрд долларов.

Глава ФСВТС сообщил, что по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) поддерживаются отношения более чем со ста государствами, а в 51 страну поставляется российская техника. Основу экспорта составляют техника для военно-воздушных сил и средства противовоздушной обороны. При этом, по открытым данным, авиация в экспорте занимает 50%, а ПВО — 25%.

Встреча с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым Kremlin.ru

Безусловно, интерес Исследовательской службы Конгресса США к российскому экспорту вооружений и к российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) не случаен. В докладе выдвигается тезис, что Россия использует отношения в сфере ВТС, чтобы «побудить другие страны включить Россию в дискуссии и переговоры, и может использовать их для подрыва или защиты от влияния США».

Кроме того, американских аналитиков заинтересовала успешная модернизация Вооружённых сил Российской Федерации, которые «российская оборонная промышленность обеспечивает модернизированной и современной военной техникой».

В докладе отмечается, что российское оружие представляется привлекательным для покупателей по разным причинам. Во-первых, этому способствуют давние отношения в области обороны ещё с времён Холодной войны. Военные импортеры часто знакомы с российским вооружением, что облегчает требования к обучению и техническому обслуживанию.

Во-вторых, наблюдатели отмечают, что российское вооружение может быть дешевле и проще в эксплуатации и обслуживании по сравнению с западными системами. В-третьих, Россия предоставляет гибкие варианты финансирования, такие как кредиты на выгодных условиях. Наконец, в отличие от американского экспорта оружия, Россия, как правило, экспортирует оружие независимо от положения в области прав человека в стране или внутриполитической ситуации.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Таким образом, российское вооружение является серьёзным конкурентом для американского. Надо также отметить, что есть сегменты, в которых российское оружие не имеет сопоставимых по боевому потенциалу образцов западной техники. В первую очередь речь идёт о средствах ПВО, таких как зенитно-ракетные системы С-400, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Очевидно, что США заинтересованы в том, чтобы потеснить такого конкурента, как Россия, на мировом рынке вооружений. Именно поэтому данный доклад предлагает Конгрессу США обсудить, какими ещё способами, помимо уже действующих санкций, можно снизить привлекательность российского оружия и боевой техники на мировом рынке.

Однако это не единственная причина, и речь идёт не только о доле на мировом рынке вооружений. Всего лишь две страны в мире, США и Китай, способны обеспечить свою оборонную промышленность таким объёмом заказов, чтобы она могла для своей выживаемости обходиться без экспорта вооружений.

Американский истребитель-бомбардировщик F-35 U.S. Navy photo

Дело в огромных военных бюджетах этих стран. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), военные расходы США в 2020 году составили 778 млрд долларов, Китая — 252 млрд долларов, а России — 61,7 млрд долларов. Как говорится, почувствуйте разницу.

Таким образом, для России наличие экспортных заказов на вооружение обеспечивает выживаемость российского оборонно-промышленного комплекса и его способность поставлять оружие и боевую технику в Вооружённые силы РФ по приемлемым ценам, снижая нагрузку на российский бюджет. И удар по российскому экспорту вооружений является прямым ударом по обороноспособности нашей страны.

Очевидно, что размер военных расходов напрямую зависит от размера валового внутреннего продукта государства. По информации Всемирного банка, номинальный ВВП США в 2020 году составил 20,937 трлн долларов, Китая — 14,723 трлн долларов, а России — 1,483 трлн долларов.

И в этих условиях военно-политическому руководству России удалось достичь блестящих результатов в сфере укрепления обороноспособности нашей страны. По состоянию на июль 2021 года оснащение современным вооружением и боевой техникой в российских Вооружённых силах составляет почти 71%. Это самый высокий процент среди всех армий мира. При этом в стратегических ядерных силах, основе системы ядерного сдерживания, нашем ядерном щите, уровень современности достигает 83%.

Лёгкий тактический самолёт «Checkmate» Kremlin.ru

На данный момент Россия уверенно поддерживает стратегический ядерный паритет с США. Поэтому первым важнейшим делом нового американского президента Джо Байдена после вступления в должность стало продление до 5 февраля 2026 года Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В связи с изложенным уместно напомнить ряд высказываний великого русского полководца, одного из основоположников русского военного искусства, Александра Васильевича Суворова — «воевать не числом, а умением» и «мы русские, и поэтому мы победим».