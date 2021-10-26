Москва, , 13:48 — REGNUM Предусмотреть уголовную ответственность для работодателей, которые платят зарплаты в размере минимального размера оплаты труда, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«(Те, кто)… начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн рублей, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей», — сказал Володин в ходе заседания Госдумы.

Тем, кто выплачивает зарплаты в размере МРОТ, «надо совесть вернуть и поспособствовать через уголовную ответственность».

«Нам надо стимулировать, защищая права человека труда», — подчеркнул Володин, указав на необходимость закрыть лазейку для недобросовестных работодателей.

Ко второму чтению законопроекта об увеличении размера МРОТ Госдума ожидает предложений от Минтруда о сокращении числа граждан, получающих зарплаты в размере этой величины.

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