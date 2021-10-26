Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. На Камчатке переносятся сроки сдачи объектов благоустройства — строительные материалы, конструкции для детских площадок не успели вовремя прибыть в регион, так как застряли в портах Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в региональном правительстве.

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В Петропавловске-Камчатском в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 50 детских площадок. Подготовительные работы уже завершены и подрядчики готовы установить оборудование.

Также из-за логистических проблем на Камчатку были задержаны поставки бетона. В настоящее время задерживаются опоры освещения, которые должны установить на стелле с пакетболами. Опоры освещения для сквера по проспекту Циолковского доставлялись в край с задержкой в два месяца.

«Задерживается доставка фонарей, которые должны быть установлены на линиях дорожного освещения. Поэтому приостановка работ, которые на сегодня ведутся в городе, вызвана объективными сложностями. Надеемся, что в скором времени ситуация разрешится!» — пояснила заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, Сахалина и Магадана почувствовали на себе глобальный кризис грузовой логистики. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока. Правительство Камчатки и федеральные органы власти держат ситуацию на особом контроле.