Ульяновск, , 13:46 — REGNUM В Ульяновской области вылечились ещё 468 ковидных больных, при этом зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 26 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заразились 515 жителей.

Победили болезнь 82 087 пациентов, доля выздоровевших составила 88,41% (от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом). Из них за последние сутки выписаны 468 человек.

Число жертв пандемии увеличилось ещё на 15 человек. Всего от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умер 2931 житель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области представителей при дальнейшем резком ухудшении ситуации с коронавирусом губернатор Алексей Русских не исключил введение локдауна.

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