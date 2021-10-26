Минобороны Индонезии получило военно-транспортный самолет NC212i
Джакарта, 26 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Компания PT Dirgantara Indonesia отправила один военно-транспортный самолет NC212i, заказанный министерством обороны страны, сообщает Kompas.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
«Мы смогли отправить еще один самолет NC212i, который будет эксплуатироваться ВВС Индонезии», — говорится в заявлении компании PT Dirgantara Indonesia.
Министерство обороны Индонезии закупило девять самолетов NC212i.
Самолет NC212i — это современный транспортный самолет.
Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели масштабные учения на пляже острова Риау.
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