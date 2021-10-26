Баку, 26 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Участие в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта в Карабахе приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию церемонии 26 октября вел турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Азербайджанский лидер встретит Эрдогана у трапа самолета возле здания аэропорта, после чего президенты двух стран перерезали красную ленту и провели осмотр терминала новой воздушной гавани. После этого Эрдогану и Алиеву вручили символические ключи от аэропорта.

Также известно, что президенты Азербайджана и Турции будут принимать участие в церемонии начала строительства автодороги Ахмедбейли — Горадиз — Миндживан — Агбенд и закладке фундамента «умного агропарка» в Зангилане, создаваемого при поддержке Анкары.

Отметим, Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан с однодневным рабочим визитом в сопровождении ряда министров, включая главу турецкого минобороны Хулуси Акара.