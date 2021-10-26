Берлин, , 13:45 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера ФРГ до формирования нового правительства. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе президента Германии.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что просьба соответствует Конституции ФРГ и связана с открытием 26 октября учредительного заседания бундестага 20-го созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, грамоты об увольнении действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель и членам её правительства должны быть вручены сегодня, 26 октября.

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