Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 13:44 — REGNUM Во Владимирской области нашли живой десятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью 24 октября. Её мать погибла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Вечером 24 октября следователи получили сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою десятилетнюю дочь и домой они не вернулись.

В поисках принимали участие сотрудники МЧС и МВД России, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов, поисковые собаки. Из техники были задействованы квадрокоптеры, квадроциклы, автомобили и вертолет. Около 6:00 25 октября девочку нашли недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Рядом с ней нашли тело матери. По предварительным данным, женщина скончалась от переохлаждения.

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу города Гусь-Хрустальный. Жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.