Главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко суд отстранил от должности
Евпатория, Крым, 26 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Евпаторийский городской суд отстранил от должности главы муниципального образования — председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе суда.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Евпатория
«Суд, удовлетворил ходатайство Старшего следователя следственного отдела по г. Евпатория Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления», — говорится в сообщении суда.
Отметим, что в начале октября стало известно о следственных действиях, которые проводились в отношении Харитоненко.
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