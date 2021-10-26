Евпатория, Крым, 26 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Евпаторийский городской суд отстранил от должности главы муниципального образования — председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе суда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Евпатория

«Суд, удовлетворил ходатайство Старшего следователя следственного отдела по г. Евпатория Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория — председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления», — говорится в сообщении суда.

Отметим, что в начале октября стало известно о следственных действиях, которые проводились в отношении Харитоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 октября, стало известно об увольнении с поста главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко.