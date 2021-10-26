Новосибирск, 26 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Первомайском сквере Новосибирска растёт уникальный вид берёзы — кривоствольная повислая — единственный в городе экземпляр, за которым установлено постоянное наблюдение. Об этом рассказали в мэрии муниципалитета.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

В городской администрации отметили, что эта берёза может войти в список деревьев, которым будет присвоен статус памятника природы. Уточняется, что редкий экземпляр был найден при массовой заготовке берез для их высадки на Красном проспекте в 80-х годах прошлого века после строительства метро.

«Специалисты обратили внимание на уникальную березу. Ее сразу взяли для городского озеленения и, поскольку у нее неаллейная форма, высадили в пределах Первомайского сквера. Она создает акцент пейзажной группы. Второй экземпляр взяли в Центральный сибирский ботанический сад. Он растет рядом с оранжереями, — рассказала начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств «Проектной дирекции ДКСиМП» Светлана Гижицкая. — Маточное дерево располагается у них. Именно с него можно срезать зеленые черенки и размножать эту декоративную форму».

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска совместно с подведомственными подразделениями планируют составить список деревьев, которым будет присвоен статус памятника природы. В него войдут растения, отличающиеся особой формой, историей или возрастом.