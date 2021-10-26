Севастополь, , 13:40 — REGNUM На основных дорогах, ведущих в Севастополь, с наступлением нерабочих дней будут расположены специальные контрольные пункты. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

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«Сами блокпосты — ничего особенного. Там будет проводиться термометрия, обязательно будут проверяться документы. Если QR-коды или один из документов, которые утверждены в указы, являющиеся подтверждением, что человек не является источником инфекции и не может заболеть. Если этого документа нет — то придётся вернуться домой, если человек заранее не подумал и решил, что это всё несерьёзно», — заявил Развожаев.