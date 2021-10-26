Москва, 26 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Российский газ, стоимость которого для Молдавии обсуждается, обойдётся этой стране дешевле, чем закупки у третьих стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что вопрос топливных закупок — «это дело молдавской стороны», однако вопрос этот риторический. Сделки с другими государствами по цене будут выше тех, которые обсуждались с Россией.

«Контакты будут продолжаться», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что позиция российского Газпрома «тщательно выверена, понятна и обоснована», а для Молдавии — весьма благоприятна по цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября истёк срок договора о поставках газа из России в Молдавию. В октябре Кишинёву поставляют российский газ по по цене $790 за тыс. кубометров, но оплаченных объёмов не хватает для нужд этой страны.

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