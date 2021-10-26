26 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью. Люди в социальных сетях негодуют и предлагают контрмеры.

Светлана Шаповалова, , 16:35 — REGNUM Известие о постановлении апелляционного суда Амстердама передать Украине скифское золото спровоцировало широкий общественный резонанс. В социальных сетях почти не сомневаются, что по-другому и быть не могло. Некоторые потребовали ответить жёстко: истребовать от всех музеев Европы наши предметы искусства и истории. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Золото скифов Zamunu45

«Хохлы растащат это золото и продадут за газ», — иронизирует Игорь.

«Они и приняли такое решение, чтобы потом хохлы им продали», — отмечает Николай.

«Амстердам! Это уже говорит о многом», — замечает Евгений Власенко.

«Я счёл апелляционный суд Амстердама проститутками и постановляю передать их всех на панель. А потом уже и про «скифское золото» поговорим..» — иронизирует Василий Гулаков.

«Неплохо, записываем: Амстердам — город ворья, при захвате — сжечь», — поддерживает шутку Дмитрий Филимонов.

Амстердам, Нидерланды

«Не надо, у них золото превращается в черепки!» — развивает тему Сергей Коденев.

«Фамилию Украины указали?» — иронизирует Ольга.

«Интересно, а члены амстердамского суда представляют себе, где находится эта Украина? Где расположен Крым?» — спрашивает Наталья.

«Другого решения от подпиндостанских подстилок и не ожидалось», — констатирует Роман Трепалин.

«Это не первый грабёж именно Крыма за последние 300 лет, англичане, французы так уже поступали, вот теперь голланды добавились…» — напомнил Роман Казаков.

«По идее, надо Голландии вставить ультиматум. Золото принадлежит Автономной Республике Крым! При чём там Украина? Если завтра Крым станет турецкий, Амстердам отдаст золото Анкаре? Поэтому надо вводить санкции. Перестать вывозить предметы археологии, искусства в ЕМ. Потребовать от всех музеев Европы вернуть в Россию наши предметы искусства и истории, даже если их как-то продали», — предлагает Олег М.

«Тем временем Голландия остаётся одним из крупнейших внешнеторговых партнёров России: мировой гигант Китай, еврогигант Германия и карлик Голландия… Кто крышует этот бизнес?» — спрашивает Владимир Краско.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев (около двух тысяч артефактов) отправилась на выставку в Амстердам. Однако в марте, когда Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

Скифы стреляют из лука. Керчь (античный Пантикапей, Крым). 475—450 до н.э. PHGCOM

И вот теперь, спустя семь лет разбирательств, апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» украинской собственностью и постановил его передать Украине. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя экспонаты происходят из Крыма, они является частью наследия Украины.

«Потеря части музейной коллекции — это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы, и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию, воспринимать не могу», — заявила РИА Новости бывший директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьба скифского золота, которым занимается Министерство культуры, важна для администрации президента России.

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