26 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 16:33 — REGNUM



Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджан планирует открыть свое посольство при Святом престоле в Ватикане. Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов. По его словам, соответствующий законопроект уже был обсужден комитетом. Вполне возможно, что его вынесут на рассмотрение депутатов в ходе очередной пленарной сессии Милли Меджлиса, которая пройдет 29 октября.

Речь идет о демонстрации физического присутствия Азербайджана. В настоящее время Баку дипломатические отношения со Святым престолом поддерживает из Парижа. В случае создания посольства вряд ли оно сможет получить прописку в самом Ватикане, там тесно, и проживающие в граде-государстве иностранные представительства делят друг с другом этажи в ватиканских дворцах. Скорее всего, Азербайджан будет искать здание в Риме, но в любом случае — это куда ближе к Святому престолу, чем Париж. Интрига в том, что такого случилось, что Баку вдруг сейчас озаботился этим вопросом, ведь дипломатические отношения с Ватиканом он установил еще в мае 1992 года. Возможно, в чем-то сыграли свою роль соображения имиджевого характера. Одно время в Тбилиси находился нунций, который представлял интересы Святого престола в трех закавказских республиках. Но в ближайшее время здание апостольской нунциатуры должно открыться и в Ереване. В этом случае Азербайджан станет единственным в Закавказье, в столице которого нет ватиканского посольства. Тогда учреждение своего представительства вблизи Ватикана может стать намеком Святому престолу на необходимость сделать алаверды Баку.

Вместе с тем у Азербайджана есть причины и более глубокого характера активизировать отношения с Ватиканом, начать системную работу, используя личные знакомства и физический контакт с ватиканскими чиновниками. Многое в Закавказье изменила вторая карабахская война, развязанная в сентябре 2020 года. Военную кампанию Баку выиграл, но нужно еще политико-дипломатическими средствами удержать свои завоевания. А с этим не все так просто. Если говорить о Святом престоле, то он напрямую не поддерживал Армению. Но руку на пульсе держал, причем это был ереванский пульс. В день начала войны в Ватикане находился предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II, который смог оперативно переговорить с папой Римским Франциском. В декабре того же года в армянской столице побывал с визитом апостольский нунций в Армении и Грузии архиепископ Жозе Авелина Беттанкур. В октябре сего года католикос снова посетил Ватикан и провел уже более обстоятельные переговоры. С понтификом и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином встретился и президент Армении Армен Саркисян.

Архиепископ Жозе Авелина Беттанкур и президент Армении Армен Саркисян President.am

Его визит вызвал повышенный интерес. Как сообщал в те дни президентский сайт, на встрече с папой Франциском «президент Армении отметил, что вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха. — С. С.) — это проблема прав человека: требования армянского народа о реализации своего неотъемлемого права на самоопределение, на право жить и творить в своей древней христианской колыбели». Обращаясь к Паролину, Саркисян подчеркнул: «В прошлом году мы были в нужде — весь мир был в нужде из-за пандемии, но Армения особенно, по причине войны в Нагорном Карабахе, навязанной нам Азербайджаном вместе с Турцией. И мы высоко ценим поддержку, полученную от папы Римского, Ватикана, государственного секретариата и от вас». Наконец, в ходе встречи с главой Папского совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази, посвященной подписанию меморандума о сотрудничестве в сфере культуры, глава армянского государства выразил уверенность, что это «даст возможность осуществлять совместные исследования важных исторических и культурных вопросов». Последнее особенно интересно, поскольку «битвы за историю», которые Азербайджан и Армения ведут друг с другом, напрямую касаются судьбы и статуса Нагорного Карабаха.

Как отмечает в этой связи американский католический портал Catholic News Agency, «Нагорный Карабах является анклавом в составе Азербайджана с армянским большинством, которое утвердило свою независимость с распадом Советского Союза… Азербайджан между тем настаивает на том, что регион принадлежал древнему государству Кавказской Албании до того, как он стал армянским». Однако сами карабахцы думают иначе. Возглавлявший долгие годы Арцахскую епархию Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян в интервью ИА REGNUM в свое время говорил следующее: «Мы ведем отсчет государственности Арцаха с первой половины V века, после того как ниспала Армянская царственность, а в восточной Армении — в Арцахе, Утике, Пайтакаране и на левобережье Куры — была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом. То, что называли когда-то Кавказским Албанским царством и Албанским католикосатом». Если Ватикан поможет Степанакерту и Еревану утвердить эту версию, предоставив ранее недоступные документы из своих архивов, это станет весомым аргументом в пользу сохранения независимого Нагорного Карабаха. И это может касаться не только армян, но и соседнего Ирана, переживающего в последнее время осложнение отношений с Азербайджаном.

Монастырь Дадиванк (сс) Julian Nyča

Чем ответит Баку? После второй карабахской войны у него не было таких контактов со Святым престолом, как у Армении. Не слышно также, чтобы азербайджанскую столицу навещал апостольский нунций в Турции, Туркмении и Азербайджане архиепископ Пол Рассел. Открытие посольства рядом с Ватиканом в этой ситуации для Баку становится крайне необходимым, чтобы не потерять Святой престол в преддверии будущего сложного и непредсказуемого процесса определения статуса Нагорного Карабаха на мирных переговорах.