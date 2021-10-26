София, , 13:38 — REGNUM Официальная София рассматривает возможность дальнейшего ужесточения карантинных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и эти меры будут предприняты в отношении граждан, игнорирующих всеобщую вакцинацию. Об этом 26 октября в эфире софийского телеканала «НОВА ТВ» заявил заместитель министра здравоохранения страны Александр Златанов.

Коронавирус

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По его словам, в Болгарии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовых демонстраций противников повсеместного введения «Зеленого сертификата» (документа о прививках или справки о наличие соответствующих антител).

«Наша страна находится на пике заболеваемости, и для выхода из сложившейся ситуации необходимо ввести практику частичной изоляции граждан, не привитых разрешенными в ЕС препаратами, — отметил, в частности, А. Златанов. — Это может быть ограничение по времени, в течение которого противники вакцинации смогут выйти на улицу или посещать магазины, а также полный запрет на посещение ими общественных мест».

При этом А. Златанов подчеркнул, что болгарский минздрав не намерен отказываться от практики использования «Зеленого сертификата» во всех сферах жизни страны.

«Это ограничение было введено своевременно и адекватно обстановке», — резюмировал чиновник.

Напомним, по состоянию на 26 октября количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 575 тысяч человек. Из них скончались 23 316 пациентов.