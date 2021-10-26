Мехико, , 13:38 — REGNUM В Мексике зафиксирован 1 121 случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, сообщает EFE.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 3 784 448.

Также в стране зафиксировано 150 новых случаев смерти от COVID-19, что в общей сложности составляет 286 496 смертей за всё время пандемии.

С учетом этих данных Мексика остаётся на четвёртом месте в списке по числу смертей от COVID-19, уступая США, Бразилии и Индии, и на пятнадцатом месте по числу подтвержденных случаев заражения, согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса.