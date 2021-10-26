Симферополь, 26 октября 2021, 13:36 — REGNUM Решение суда Амстердама о передаче крымской коллекции скифского золота Украине — «фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват». Так прокомментировал решение суда Амстердама глава Республики Крым Сергей Аксёнов 26 октября.

Шлем из коллекции «Скифское золото»
Шлем из коллекции «Скифское золото»
Peter Kudlacz
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он предпочел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима», — написал в соцсетях глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что борьба за возвращение в Крым уникальной коллекции должна быть продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая зимой 2014 года была отправлена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Речь идёт о 2 111 экспонатах, которые планировалось вернуть в Крым в июне 2014 года.

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