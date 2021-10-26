Симферополь, 26 октября 2021, 13:36 — REGNUM Решение суда Амстердама о передаче крымской коллекции скифского золота Украине — «фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват». Так прокомментировал решение суда Амстердама глава Республики Крым Сергей Аксёнов 26 октября.
Аксёнов подчеркнул, что борьба за возвращение в Крым уникальной коллекции должна быть продолжена.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая зимой 2014 года была отправлена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Речь идёт о 2 111 экспонатах, которые планировалось вернуть в Крым в июне 2014 года.
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