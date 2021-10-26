Симферополь, , 13:36 — REGNUM Решение суда Амстердама о передаче крымской коллекции скифского золота Украине — «фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват». Так прокомментировал решение суда Амстердама глава Республики Крым Сергей Аксёнов 26 октября.

Шлем из коллекции «Скифское золото» Peter Kudlacz

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость. Но суду, похоже, плевать и на первое, и на второе. Он предпочел руководствоваться не правом, а политикой, пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима», — написал в соцсетях глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что борьба за возвращение в Крым уникальной коллекции должна быть продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая зимой 2014 года была отправлена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Речь идёт о 2 111 экспонатах, которые планировалось вернуть в Крым в июне 2014 года.

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