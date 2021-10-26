Самара, 26 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Дождь и мокрый снег ожидаются в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Диева Мокрый снег

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Сообщается, что 27 и 28 октября в области осадков не ожидается, а 29 октября в регионе могут пройти доджи с мокрым снегом.

Температура воздуха в Самарской области ночью 29 октября может опуститься до — 1 °C, а днем воздух может прогреться до +7 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 18 метров в секунду.