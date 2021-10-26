Москва, 26 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Встреча с главой Сбербанка Германом Грефом включена в график президента России Владимира Путина на 26 октября. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Германом Грефом

Песков уточнил, что российский лидер работает в Кремле, он проводит внутренние совещания и встречи. Так, одна из встреч — с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Путин и Греф — постоянные собеседники, вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны. Греф участвует в очень важных процессах, в том числе в работе по развитию искусственного интеллекта, добавил представитель Кремля.

«Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что без трансформации в соответствии с принципами устойчивого развития уровень доходов российских граждан снизится.

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