Кито, , 13:32 — REGNUM В Эквадоре за сутки не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE.

Флаг Эквадора

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За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 новых случаев заболевания, согласно ежедневному отчету о пандемии, опубликованному министерством здравоохранения Эквадора.

В ходе пандемии общее число случаев заражения достигло 515 659 положительных результатов, а число смертей от COVID-19 составило 23 339, к которым добавились 9 614 «вероятных смертей» от этого заболевания, и в общей сложности это число составляет 32 953 смерти.