Саранск, , 13:32 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Ковид-госпиталь в Ярославле

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Скончались четыре женщины в возрасте от 50 до 74 лет, а также мужчины в возрасте от 39 до 47 лет. Течение заболевания у всех умерших сопровождалось двусторонней тотальной или полисегментарной пневмонией, а также хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 684 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 26 октября в регионе выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 143 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 990 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4255 человек.

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