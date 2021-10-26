Москва, , 13:32 — REGNUM Пользователь Instagram thealice (Alice Timchenko) сообщила, что её отчислили из Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино» из-за того, что она поставила лайк к комментарию под постом организации. Публикацию девушка разместила 26 октября на своей странице.

Телецентр Останкино (сс)Dzasohovich

«Меня и нескольких моих одногруппников отчисляют ЗА ЛАЙК НА КОММЕНТАРИЙ под постом Высшей Школы Останкино», — написала thealice, сопроводив публикацию скриншотом, — насколько он оскорбительный — решайте сами, но по мне в нем нет ничего предосудительного».

Девушка также разместила в публикации скриншоты переписки, в которой ей объяснили причины отчисления. Она добавила, что получила уведомление через Instagram, и что ей заблокировали пропуск в здание.

https://www.instagram.com/p/CVdlqQMocMD/

Для справки: Высшая Школа Кино и Телевидения Останкино обучает телеведущих, тележурналистов, редакторов, телережиссеров, режиссеров монтажа, актёров и т.д. В попечительский совет образовательной организации входят Елена Летучая, Мария Ситтель, Дмитрий Астрахан и другие известные фигуры кино и телевидения.