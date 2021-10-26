В Ярославской области заработала санавиация
Ярославль, 26 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ярославской области на санитарном вертолёте был доставлен первый пациент — из Углича в Ярославль. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Полученная пациентом травма дала осложнение, которое требовало проведения срочной операции с участием специалистов больницы имени Соловьёва.
Две вертолётные площадки были обустроены в Ярославле в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранения» в 2002 году.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что участвовать в аукционе на оказание услуг санавиации никто не захотел. Однако теперь в правительстве заявляют, что контракт заключён. Он предусматривает более 30 вылетов до конца года. Средства на проект выделяются из федерального и регионального бюджета.