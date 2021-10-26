Ярославль, 26 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ярославской области на санитарном вертолёте был доставлен первый пациент — из Углича в Ярославль. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт службы санавиации

Полученная пациентом травма дала осложнение, которое требовало проведения срочной операции с участием специалистов больницы имени Соловьёва.

«Использование санитарного транспорта для перевозки пациентов станет для ярославской системы здравоохранения качественно новым шагом на пути повышения уровня оказания медицинской помощи. На вертолете медики могут максимально быстро добраться до больного в таких критических ситуациях, как ДТП и другие чрезвычайные происшествия. Также с помощью санитарного транспорта можно доставлять пациентов из дальних районов в центральные клиники области», — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Две вертолётные площадки были обустроены в Ярославле в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранения» в 2002 году.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что участвовать в аукционе на оказание услуг санавиации никто не захотел. Однако теперь в правительстве заявляют, что контракт заключён. Он предусматривает более 30 вылетов до конца года. Средства на проект выделяются из федерального и регионального бюджета.