Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Смольный категорически опроверг слухи о десятикратном повышении стоимости проезда в Петербургском метрополитене и пятикратном — на наземном транспорте — в дни действия дополнительных запретов и ограничений с 30 октября по 7 ноября. Вице-губернатор Максим Соколов 26 октября на своей странице в соцсети назвал это сообщение фейком.

Карта «Подорожник» Александра Просвирникова © ИА REGNUM

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Ранее в ряде СМИ, а также в популярных среди петербуржцев пабликах появилась информация, что из подписанного губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов дополнения в «антиковидное» постановление № 121 якобы следует, что с «30 октября по 7 ноября стоимость проезда в петербургском метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземной транспорте — в пять раз».

«Это фейк! Тарифы были определены в прошлом году — они остаются прежними! Официально заявляю: стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте не изменится», — подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что с 30 октября по 7 ноября поезда метро, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить в штатном режиме, по графику выходного дня.