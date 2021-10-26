Саранск, , 13:30 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 октября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 143 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 990 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки в республике выписаны 105 человек, всего с начала пандемии выздоровел 26 051 житель Мордовии. 684 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2594 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3138 человек.