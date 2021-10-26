Москва, , 13:29 — REGNUM Россия хотела бы скорейшего возвращения в конституционное русло ситуации в Судане, заявил 26 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло. Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что жители страны должны сами разобраться в ситуации в стране.

«Мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября военные Судана заблокировали въезды в столицу страны Хартум и арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдука. Также в Хартуме прошли протестные акции, переросшие в столкновения с военными. В ходе беспорядком погибли не менее семерых человек.