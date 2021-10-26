Сеул, , 13:29 — REGNUM В столице Италии пройдёт выставка, посвященная усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Рим Kookay

По их словам, выставка, организованная южнокорейским министерством и приуроченная к визиту президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Рим для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), пройдёт в соборе Святого Игнатия с 29 октября по 7 ноября.

Известно, что на выставке будут представлены 136 крестов, изготовленных из старых ограждений демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Отметим, что число 136 выбрано не случайно. Это дважды по 68 лет, которые прошли после раскола страны в 1953 году в результате Корейской войны (1950−1953 гг), завершившейся перемирием, а не мирным договором.

Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, который будет сопровождать президента во время визита, примет участие в церемонии открытия выставки.